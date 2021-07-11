На следующей неделе по Украине прогнозируется аномальная жара до + 38° и дожди

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15-16 июля ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°, днем 30-36°, на юге и востоке страны жара "ударит" до 38°

На следующей неделе по Украине прогнозируется аномальная жара до + 38° и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что 12-14 июля в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

12 июля температура ночью 16-21°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 21-26°.

13 июля на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь и гроза.

Отмечается, что в южной части температура составит днем 25-30°, ночью 17-19°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 22-27°.

14 июля в Украине без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°,

15-16 июля ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°, днем 30-36°, на юге и востоке страны жара "ударит" до 38°.

Прогнозируется сухая погода, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

В Киеве и области 12 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 16-21°, днем 31-34°. 13 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза;

14 июля на Киевщине также без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

15-16 июля сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°.

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Напомним, ранее в Украине из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров в экосистемах удержится на несколько дней.