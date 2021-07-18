На "Славянском базаре" прошел первый день конкурса исполнителей эстрадной песни

"Славянский базар в Витебске" БЕЛТА

Первый тур XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" прошел на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

Живым звуком, настоящими эмоциями, артистизмом, мощной харизмой каждого исполнителя был наполнен первый конкурсный день. Молодые артисты представили на суд жюри и зрителей мировые хиты самых известных исполнителей. И с этим испытанием все справились успешно.

Кроме того, что артистам пришлось выложиться на все сто и показать потрясающий вокал, они также держали экзамен перед ведущими и зрителями. Например, белоруса Даниила Мышковца попросили составить топ-3 лучших песен для душевного исполнения на природе у костра с компанией друзей. Молодой человек предпочел белорусские композиции. Россиянину Эмилю Кадырову пришлось доказывать, что он филигранно играет на гитаре, и темпераментный брюнет с легкостью исполнил испанские ритмы. Но труднее всех пришлось вокалистке из Эквадора Ванне: ей представили на опознание древнюю стиральную и гладильную доску с прялкой, в которых девушка признала музыкальный инструмент и моноцикл или составную часть фонтана. Впрочем, каверзные вопросы конферансье не застали участников врасплох и они проявили не только свои песенные таланты, но и юмор, интеллект и находчивость.

Всего 14 молодых певцов из разных стран выступили в этот вечер на сцене Летнего амфитеатра. Темпераментные, задорные, поражающие голосами в самое сердце. Мнения зрительного зала и жюри о фаворитах первого тура явно разделились, но еще не все потеряно - впереди вокалистов ждет второй тур, где им предстоит спеть песню на одном из славянских языков.

Расстановка сил после первого тура получилась такой. Лидерами стали представительницы Казахстана - Рухия и Сербии - Ирина Арсениевич. Даниил Мышковец пока занимает третью позицию, уступая украинке Ренате Штифель.

Напомним, в белорусском Витебске 15 июля стартовал юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка "Першого Незалежного" Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, "Перший Незалежний" - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар - 2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.