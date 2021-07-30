Грозы, град и шквалы: Какие регионы Украины сегодня накроет непогода
В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы
В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, ухудшение погоды сегодня ожидается в:
- юго-восточной части,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской областях.
В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Ранее сообщалось, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения в ближайшие десятилетия.