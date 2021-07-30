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Грозы, град и шквалы: Какие регионы Украины сегодня накроет непогода

Фото из открытых источников

В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы

В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, ухудшение погоды сегодня ожидается в:

  • юго-восточной части,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской областях.

В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

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Ранее сообщалось, что глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения в ближайшие десятилетия.

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