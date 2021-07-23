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На сайте Олимпийских игр перерисовали карту: Граница между Крымом и Украиной исчезла

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В пресс-службе инцидент никак не прокомментировали

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту мира, на которой Крым был отделен от Украины границей. Теперь границы нет. Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

В четверг пользователи заметили, что на сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" в нижнем правом углу есть всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone, в котором нарисована карта мира с Крымом, отделенным от Украины границей.

Министерство иностранных дел поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Под вечер окошко Olympics Cheer Zone вообще исчезло с сайта, а в пятницу появилось вновь, но уже с правильной картой Украины.

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Ранее сообщалось, что на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио временно оккупированный Крым отделили от материковой части Украины границей.

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