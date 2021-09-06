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В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID-19: Ближайшая поставка – в октябре

Фото из открытых источников

Сейчас рассматриваются различные варианты выделения средств на закупку COVID-тестов для медучреждений области до момента их поступления от Минздрава

В Ровенской области закончились экспресс-тесты на COVID-19. Их ближайшая поставка в регион ожидается в октябре-ноябре. Об этом местному изданию "Ровно вечернее" рассказала глава управления здравоохранения в Ровенской области Елена Гандзюк.

"Тесты (на коронавирус, – ред.) закуплены за средства госбюджета и поступают нам от Министерства здравоохранения.

По словам Ганздюк, сейчас COVID-тесты в области закончились.

Однако с обострением эпидемиологической ситуации в регионе в ближайшее время потребность в экспресс-тестах будет обостряться.

Она также отметила, что сейчас рассматриваются различные варианты выделения средств на закупку COVID-тестов для медучреждений области до момента их поступления от Минздрава.

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Напомним, ранее мы писали, что Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19. Тесты будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.

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