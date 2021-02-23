Под Ровно учительница на парте в камуфляже рассказывала детям о революции. Видео

Учительница на парте рассказывала детям о революции Фото из открытых источников

Не все комментаторы положительно оценили такой метод ведения урока

В Александрийском лицее Ровенской области учительница на парте в камуфляже объясняла детям тему урока. Видеозапись занятия опубликовали на Instagram-аккаунте Rivne 1283.

На видео видно, как женщина вдохновенно что-то говорит, стоя на парте. На вопрос ученицы, зачем учительница вылезла на стол, она ответила, что "мы же говорим о революции".

Опубликованный пост с подписью "Когда любишь свою работу" вызвал в сети бурные обсуждения. Некоторые комментаторы восторгаются методикой преподавания, а некоторые опасаются увольнения женщины.

"Классная учительница! Нужно реально любить свою профессию, чтобы рассказывать с такими эмоциями стихи. Я бы с радостью ходил бы к ней на уроки", - написал один из пользователей сети.

Однако, некоторые комментаторы негативно восприняли такой метод ведения урока.

"Дурдом! И учат наших детей", - отметила одна из пользовательниц Instagram.

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Rivne 1283 (@rivne_1283)

Напомним, ранее в Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 сцепился с ученицей 8 класса и силой вытолкал ее из кабинета во время урока. В итоге мать 14-летней девочки написала заявление в полицию.