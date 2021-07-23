На Ровенщине обнаружили лужи с розовой водой: Специалисты устанавливают происхождение

На Ровенщине появились лужи с розовой водой ГСЧС в Ровенской области

Было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения

На Ровенщине появились лужи с розовой водой. Сейчас специалисты ГСЧС устанавливают их происхождение. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в своем Telegram.

"Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, совместно со службами взаимодействия, отреагировали на сообщения о том, что в поле неподалеку от Ровно появилась вода с розовой окраской. Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - говорится в сообщении.

По словам главы местной ОТГ, было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб почвы, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

В ГСЧС отмечают, что о результатах анализов они проинформируют позже.

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