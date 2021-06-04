На российском побережье Черного моря и в Крыму появились опасные тигровые комары

Тигровый комар Фото из открытых источников

Сейчас "комар-тигр" начал встречаться по всей территории Кавказского побережья, в Новороссийске и в Крыму

На побережье Черного моря появились новые насекомые - тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в эфире радио Sputnik.

"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", - отметила она.

Кроме того, в аннексированном Крыму есть разные виды комаров, они могут переносить глистов, так называемый дирофиляриоз. В таком случае личинки глистов передаются от животного к человеку через укус комара. Также на аннексированном полуострове обитают малярийные комары и москиты.

"Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже в двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах", - порекомендовала Рославцева.

Справка:

Тигровый комар (Aedes albopictus) — вид кровососущих комаров, который хорошо определяется по чёрным и белым полосам на ногах, а также по чёрному-белому телу. Происходит из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии.

Чаще встречаются в лесах поблизости от человека. Ещё живут в местах с бедной растительностью.

Как и у других кровососущих комаров, кровью питаются только самки. Самцы питаются нектаром цветов.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.