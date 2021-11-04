На Прикарпатье усиливают противоэпидемические мероприятия для туристов

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Отдыхающим придется предъявить сертификат о COVID-вакцинации, ПЦР-тесте или справку о перенесенной болезни

В Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне карантина, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании приняла решение с пятницы усилить коронавирусные ограничения. Об этом сообщает местное издание "Kurs".

Как отмечается, новые меры борьбы с COVID-19 касаются курортных и рекреационных комплексов: комиссия обязала их руководителей не принимать отдыхающих без зеленых сертификатов о вакцинации или отрицательного результата теста на инфекцию, сделанного не более чем за 72 часа, или справки о выздоровлении от COVID.

Известно, что информацию о новых ограничениях необходимо разместить на сайтах комплексов отдыха.

Кроме того, правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением на территории Ивано-Франковской области установленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

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Как сообщалось ранее, с 1 ноября Тернополь ужесточил карантинные ограничения. Соответствующее решение принял городской штаб для борьбы с коронавирусом из-за ухудшения ситуации. Ограничения касаются работы школ, ресторанов, кафе, ТРЦ, ночных клубов и перевозки пенсионеров.