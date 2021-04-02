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На Прикарпатье предупреждают о непогоде: На горе Поп Иван выпало до 15 см снега

Гора Поп Иван Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Спасатели не советуют идти в горы

На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области выпало 15 см снега. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост. 

"По состоянию на 08:00, на 02.04.2021 г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер западный 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега", - говорится в сообщении. 

В то же время, по данным ГСЧС в Ивано-Франковской области, в высокогорье региона из-за резкого ухудшения погодных условий ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень). 

Кроме этого, спасатели предупреждают об грозы и мощные порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек. В области прогнозируется 1 уровень опасности, желтый.

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Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине воздух прогреется до +15 градусов тепла. Однако, на большей части территории страны будет дождливо. 

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