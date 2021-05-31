live
Новости » Общество Читати новину українською

На президентский университет понадобится более 7 миллиардов гривен, - МОН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Речь идет о 7,2 млрд гривен на три года

На Президентский университет необходимо 7,2 миллиарда гривен на три года. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"В целом технико-экономическое обоснование в совершенстве еще не разрабатывалось, но этот концепт вместе с первично необходимым количеством оборудования под те или иные цели, которые поставлены по шести стратегическим образовательным направлениям, сам университет - это 6,7 млрд грн на три года, это новое строительство. Но вместе с подготовкой, вместе с проектным офисом, вместе с проектно-сметной документацией-это 7,2 миллиарда гривен на три года", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что для поступления в университет ВНО будет учитываться, но также с поступающими будут проводиться собеседования: "отбор будет происходить в 4 этапа, ВНО - это лишь допуск, после этого - детальные собеседования о возможности этого человека работать и генерировать новые знания".

По словам министра, максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки - 20 человек.

Новости по теме: Тесты, экзамены и специальные сертификаты: Какие условия для абитуриентов действуют в Украине и Европе

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создание нового университета.

Документ дает старт инициированному Владимиром Зеленским проекту Президентского университета, который должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного меняющегося мира

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Малайзии обнаружили ранее не известный коронавирус, который могут распространять собаки В Украине за сутки 4 984 новых случаев COVID-19, выздоровели более 12,8 тыс. человек В двух штатах Индии объявили эпидемию новой болезни В Украине обнаружили более 2,16 млн случаев COVID-19, за сутки заболели 4 095 человек

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект