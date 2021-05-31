На президентский университет понадобится более 7 миллиардов гривен, - МОН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Речь идет о 7,2 млрд гривен на три года

На Президентский университет необходимо 7,2 миллиарда гривен на три года. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"В целом технико-экономическое обоснование в совершенстве еще не разрабатывалось, но этот концепт вместе с первично необходимым количеством оборудования под те или иные цели, которые поставлены по шести стратегическим образовательным направлениям, сам университет - это 6,7 млрд грн на три года, это новое строительство. Но вместе с подготовкой, вместе с проектным офисом, вместе с проектно-сметной документацией-это 7,2 миллиарда гривен на три года", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что для поступления в университет ВНО будет учитываться, но также с поступающими будут проводиться собеседования: "отбор будет происходить в 4 этапа, ВНО - это лишь допуск, после этого - детальные собеседования о возможности этого человека работать и генерировать новые знания".

По словам министра, максимальное количество людей по каждому из направлений подготовки - 20 человек.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о создание нового университета.

Документ дает старт инициированному Владимиром Зеленским проекту Президентского университета, который должен стать современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного меняющегося мира