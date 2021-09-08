На поверхности Марса обнаружили природные убежища от радиации

Для людей марсианская радиация представляет смертельную опасность

Согласно сообщению, для людей марсианская радиация представляет смертельную опасность. Чтобы защитить себя, потенциальным исследователям Красной планеты понадобится убежище, которое им придется либо привезти с собой, либо как-то построить.

Особенности природного ландшафта Марса могут обеспечить некоторые укрытия от радиации. В частности, марсианские холмы обеспечивают защиту от частиц высокой энергии из космоса.

Как известно, марсианская научная лаборатория была высажена на поверхность планеты еще в 2012 году. С тех пор она занимается обнаружением, а также измерением уровня радиации, оценивает опасность, которую данное излучение может представлять для различных типов жизни, в том числе и микробов.

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Ранее сообщалось, что космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал масштабный сдвиг грунта на Марсе. Явление было зафиксировано у края кратера в районе Аэолис и достигало 5 километров.