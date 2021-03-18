На Полтавщине и Харьковщине усиливают карантин: Что запрещается

УНІАН

Таким образом в областях пытаются сдержать рост больных COVID-19

В Полтаве вводят новые карантинные ограничения из-за ухудшения эпидситуации. Об этом сообщает "ИРТ-Полтава".

Как отмечается, в городе временно прекратят работу театры, музеи и библиотеки. Также отменяются все концерты.

Соответствующее решение приняли на утреннем совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА.

В частности, 17 марта на территории Полтавской области Минздрав установил "оранжевую" зону карантина.

Кроме этого, по данным пресс-службы Харьковской ОГА, в регионе начинает действовать ряд ограничений.

"С 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории. Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в области будет действовать запрет на прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест. Также не допускается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов – более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Ограничения будут касаться и школьников.

"Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учащихся 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовано переходить на дистанционную форму обучения", - отметили в Харьковской ОГА.

В обычном режиме будут учиться учащиеся специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

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Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировали 15 053 новых случаев инфицирования на коронавирус. Из них - 744 ребенка и 425 медиков.