На польско-украинской границе начали вакцинировать заробитчан

Иностранцев будут вакцинировать всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС - Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen

Согласно сообщению, временные базы вакцинации развернуты в трех пунктах пропуска - "Медика - Шегини", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув", в 30 км от границы.

Как отмечается, временные пункты тестирования на COVID-19 и вакцинации работают круглосуточно.

"Без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирование на COVID-19 и дальнейшее получение результата составляет 15 минут, а процесс заполнения анкеты, получения е–направления и вакцинации - еще более 15 минут", - рассказали польские медики.

Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу, в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, которые учатся в Польше.

В центре "Медик" заверили, что будут вакцинировать иностранцев всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в Европейском Союзе (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) и которые доступны в Польше. В то же время, по словам людей, которые уже получили прививки в одном из этих временных пунктов, им предлагались на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. После этого медики предоставляли направление на получение второй дозы вакцины на 1 июля или позже. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля люди могут получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

К слову, общая процедура тестирования и последующей прививки (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит 130 злотых (около 1 тыс. грн).

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