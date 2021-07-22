На пляже в Шотландии нашли гигантскую медузу. Фото

Daily Star

Медуза относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом в Британии

В Шотландии пляже обнаружили гигантскую медузу размером с лабрадора. Об этом сообщает Daily Star.

Как отмечается, морской житель был обнаружен на пляже Эйр в округе Саут-Эршир.

"После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище", - рассказала женщина, которая нашла и сфотографировала медузу.

На кадрах видно, что медуза больше собаки.

Daily Star

На снимке также можно рассмотреть внутренности медузы розового цвета. По предварительным данным, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании.

"Она была похожа на пожеванную собакой игрушку из веревок", - добавила женщина.

К слову, медуза этого вида может достигать 150 сантиметров в диаметре и весить до 25 килограммов. Она не представляет опасности для человека.

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Напомним, в прошлом году в реке Днепр из-за аномальной жары появились маленькие медузы. Как сообщалось, данный вид медуз не представлял никакого вреда и опасности для человека.