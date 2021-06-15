На пляжах Одессы временно запретили купаться из-за угрозы инфекций
Рекомендация связана с тем, что большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей
Из-за ливней, которые прошли в Одессе на выходных, 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Вследствие этого есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду. Об этом сообщает сайт города 048 со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.
В частности, через воду могут передаваться холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез.
Ранее сообщалось, что коммунальщики Бердянска оригинально решили убрать пляж от водорослей, выбросив их обратно в море.