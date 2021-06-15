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На пляжах Одессы временно запретили купаться из-за угрозы инфекций

Пляж "Ланжерон" в Одессе

 Фото: agentika.com

Рекомендация связана с тем, что большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей

Из-за ливней, которые прошли в Одессе на выходных, 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Вследствие этого есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду. Об этом сообщает сайт города 048 со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.

В частности, через воду могут передаваться холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез.

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Ранее сообщалось, что коммунальщики Бердянска оригинально решили убрать пляж от водорослей, выбросив их обратно в море.

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