live
Новости » Общество Читати новину українською

На "Першому Незалежному" 7 марта смотрите первую серию проекта Оксаны Марченко "Паломница"

Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница" Фото из открытых источников

В воскресенье, 7 марта, в 15:00 в YouTube-трансляции телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" смотрите повтор первого фильма о Киево-Печерской Лавре авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница".

Его премьера состоялась 5 марта на YouTube-канале  телеведущей. Зрители вместе с Оксаной Марченко совершили паломничество в одну из древнейших православных святынь, узнали об истории создания Киево-Печерской Лавры, жизни святых, увидели лаврские ближние и дальние пещеры.

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о семейных ценностях веры, почему он часто посещает Храм как место духовного единения с Богом. А героиня фильма Оксана, открыв свою душу, эмоционально поделилась тем, что смогла простить убийцу своей дочери. Как женщину поддержала Оксана Марченко, которая не могла сдерживать слезы от её истории? На какие вопросы своей святостью отвечает прихожанам Лавра? Об этом и многих других духовных приоритетах верующего человека - в первом из 12 фильмов цикла "Паломница" - авторского кино Оксаны Марченко о поисках человека истинного пути к Богу, вере, прощению, состраданию, покаянию.

Первый эпизод о Лавре уже опубликован на YouTube-канале Оксаны Марченко по ссылке: https://youtu.be/cOhvA4JUDqE

Там же каждую пятницу будут выходить и другие фильмы проекта. Не пропустите!

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Раненный военный и четыре нарушения "режима тишины": Как прошли сутки на Донбассе Сутки на Донбассе: НВФ семь раз нарушили "режим тишины", 9 бойцов травмированы На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима огня, - ООС Задержан член НВФ и ранен военный ВСУ: Как прошли сутки на Донбассе

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21