На "Першому Незалежному" 7 марта смотрите первую серию проекта Оксаны Марченко "Паломница"

Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница" Фото из открытых источников

В воскресенье, 7 марта, в 15:00 в YouTube-трансляции телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" смотрите повтор первого фильма о Киево-Печерской Лавре авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница".

Его премьера состоялась 5 марта на YouTube-канале телеведущей. Зрители вместе с Оксаной Марченко совершили паломничество в одну из древнейших православных святынь, узнали об истории создания Киево-Печерской Лавры, жизни святых, увидели лаврские ближние и дальние пещеры.

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о семейных ценностях веры, почему он часто посещает Храм как место духовного единения с Богом. А героиня фильма Оксана, открыв свою душу, эмоционально поделилась тем, что смогла простить убийцу своей дочери. Как женщину поддержала Оксана Марченко, которая не могла сдерживать слезы от её истории? На какие вопросы своей святостью отвечает прихожанам Лавра? Об этом и многих других духовных приоритетах верующего человека - в первом из 12 фильмов цикла "Паломница" - авторского кино Оксаны Марченко о поисках человека истинного пути к Богу, вере, прощению, состраданию, покаянию.

Первый эпизод о Лавре уже опубликован на YouTube-канале Оксаны Марченко по ссылке: https://youtu.be/cOhvA4JUDqE

Там же каждую пятницу будут выходить и другие фильмы проекта. Не пропустите!