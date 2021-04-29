На Пасхальные праздники в Украине будут работать более 13 тысяч храмов

В религиозных мероприятиях, как ожидается, примут участие около 1 миллиона человек

По предварительной информации, на территории страны будет работать более 13 тысяч храмов, а в религиозных мероприятиях, как ожидается, примут участие около 1 миллиона человек.

"Начиная с 1 мая и Украину ждут длительные праздники - Пасха, майские праздники и дни памяти и чествования жертв Второй мировой войны. Поэтому все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению публичной безопасности и порядка на период майских событий", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что от Службы спасения на дежурстве будет находиться около 7 тыс. личного состава и 2 тыс. единиц спасательной и специальной техники, а также пиротехнические расчеты и 8 воздушных судов.

"В случае осложнения ситуации количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое. Также организована работа со всеми органами власти, проведена проверка всех культовых сооружений, а инспекторский состав провел противопожарные инструктажи со священнослужителями", - отметил глава ГСЧС.

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Напомним, ранее Кабинет министров пришел к согласию с Советом Церквей и религиозных организаций по карантинных ограничений во время празднования Пасхи - уменьшение продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь.