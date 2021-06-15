На неподконтрольных территориях Донбасса закрывают учебные заведения, - Денисова

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Это нарушает права детей на образование

"Администрация" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей нарушает права детей на образование, закрывая школы, профтехучилища, техникумы и вузы. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Правозащитные организации информируют меня, что в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие", - отметила Денисова.

Также известно, что в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск пять школ закрыли, а еще три реорганизовали.

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По словам Денисовой, такая ситуация приводит к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную Правительству Украины территорию". Детям приходится преодолевать десятки километров, чтобы добраться до учебных заведений в других населенных пунктах.

"Призываю Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на факты нарушения прав детей на образование с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей", - добавила омбудсмен.

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Напомним, ранее Офис генпрокурора начал уголовное производство по ограничению представителями НВФ выезда несовершеннолетних лиц из ОРДО.