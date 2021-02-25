На наших глазах происходит "феномен оппозиции", – политический эксперт

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Оппозиция готова выполнять функции власти

Сегодня на наших глазах происходит феномен, который называется "феномен украинской оппозиции".

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" –заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман прокомментировал ряд санкций, которые СНБО наложил на оппозиционных политиков Украины.

"На наших глазах происходит феномен. Он называется феномен украинской оппозиции. Как все должно происходить: власть всегда предлагает свою программу и ее реально воплощает, а оппозиция критикует это и предлагает свою программу. А у нас власть и оппозиция поменялись местами. То, что обещал Зеленский, это то что обещала его команда, сегодня реально готовы воплощать в жизнь именно оппозиционеры. Именно они говорят, что Владимир Александрович обещал вот это и это, напоминают ему постоянно и говорят, чтобы вернулся к своим обещаниям. А власть, наоборот, повернулись в противоположную сторону на 180 градусов и идет в другом направлении, стала на рейсы Порошенко, вернулись в прошлом – "Армия. Язык. Вера", - заметил Владимир Кацман.

Более того, добавил эксперт, власть сегодня злит наличие такой оппозиции, в частности, политической партии во главе с Виктором Медведчуком, поэтому она и решила с ней расправиться.

"Оппозиция -как напоминание тому, что они обещали и не выполнили. Это как преграда. Вот вам нужно идти дальше, а она болит и болит и ее все время хочется забрать. Поэтому власть хочет удалить оппозицию. А так не получается, потому что люди проголосовали за то, что обещал Зеленский. А это были довольно неплохие вещи о богатой Украине. Но на деле – землю продали, банки продали, недрами торгуем, лес спиливаем и служим перед Америкой", – сказал Владимир Кацман.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, потому что старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.