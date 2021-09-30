Научные работы украинских школьников протестируют на МКС

Соответствующая возможность появилась благодаря Соглашению об участии Украины в 16-й миссии МКС

Научные работы участников Малой академии наук возьмут для опытов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, соответствующая возможность появилась благодаря Соглашению об участии Украины в 16-й миссии МУС, подписанному 29 сентября в посольстве Украины в США.

"Впервые весь мир узнает о самых молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию на орбите Земли.

Горжусь тем, что чиновники и ученые с опытом способствуют реализации инновационных идей молодого поколения", – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Команды маленьких исследователей получат мини-лаборатории, где они смогут предлагать свои идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите. Учителя, которые будут руководителями этих проектов, пройдут профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.

Таким образом, эксперименты, которые будут иметь наибольший потенциал, выберут для тестирования астронавтами в космосе.

К слову, победители смогут воочию наблюдать за запуском космического корабля SpaceX на ракете Falcon 9 с мыса Канаверал в США.

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Напомним, в январе 2021 года украинская команда FireWay победила в номинации Technology хакатону NASA Space Apps Challenge. Их изобретение оценили как "решение, которое является примером наиболее инновационного использования технологии".

Украинцы сконструировали космический коннектор для дозаправки спутников с танкера прямо на орбите. Благодаря такому изобретению продлевается срок службы спутников и экономятся деньги на разработке и запуске заменителей.