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На Марсе зафиксировали масштабный оползень. Фото

depositphotos.com

Смещения грунта у края кратера в районе Аэолис достиг 5 километров

Космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал масштабный сдвиг грунта на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба ESA.

Как отмечается, аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига почвы у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис.

"Этот сдвиг, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить. Оползни на Марсе, точно так же, как и на Земле бывают разных форм и размеров", - рассказали в агентстве.

К слову, фотография марсианского оползня была сделана 13 августа, но опубликовали его только сегодня.

Оползень на Марсе длиной 5 км Европейское космическое агентство

Новости по теме: Марсоход Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Красной планеты

Напомним, ранее спутник NASA сфотографировал китайский марсоход "Чжуронг", двигавшийся по красной поверхности Марсу на юг.

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