На Марсе зафиксировали масштабный оползень. Фото
Смещения грунта у края кратера в районе Аэолис достиг 5 километров
Космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал масштабный сдвиг грунта на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба ESA.
Как отмечается, аппарат сделал цветную фотографию 5-километрового сдвига почвы у края кратера шириной 35 км в районе Аэолис.
"Этот сдвиг, скорее всего, произошел недавно, но точную дату еще придется установить. Оползни на Марсе, точно так же, как и на Земле бывают разных форм и размеров", - рассказали в агентстве.
К слову, фотография марсианского оползня была сделана 13 августа, но опубликовали его только сегодня.
Напомним, ранее спутник NASA сфотографировал китайский марсоход "Чжуронг", двигавшийся по красной поверхности Марсу на юг.