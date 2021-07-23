На Мамай-Горе в Запорожье раскопали редкое захоронение XV века
Похороненные здесь люди принадлежали к племенам мусульманской веры
Согласно сообщению, люди в захоронениях принадлежали к племенам мусульманской веры и потому хоронили своих покойников головой на запад и с поворотом тела на юг. Средняя продолжительность жизни этих людей была 30-40 лет, а также они часто умирали в довольно молодом возрасте.
Как известно, Мамай-Гора – это возвышенность на левом берегу Каховского водохранилища вблизи села Большая Знаменка, что входит в состав ландшафтного заказника Урочище Мамай-Гора.
На ее территории расположены погребальные комплексы, которые скрывают историю 8 тысячелетий — от неолита до позднего средневековья. На 28% исследованной территории обнаружено уже 689 древних захоронений разнообразных культур.
Напомним, ранее вблизи поселка городского типа Воронеж Шосткинского района Сумщины археологи нашли древнерусское поселение XI-XII века. .