На Мамай-Горе в Запорожье раскопали редкое захоронение XV века

Укринформ

Похороненные здесь люди принадлежали к племенам мусульманской веры

На Запорожье на Мамай-Горе археологи раскопали редкое захоронение XV в. покойника с копытцем. Об этом говорится на Facebook странице экспедиции.

"На Мамай-Горе таких погребений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями - 24. В этом году в одном из погребений мы нашли покойника с копытцем лошадь, что является очень редким явлением среди захоронений этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев захоронения этих кочевников не содержат никакого инвентаря, но иногда встречаются монеты и украшения, имеющие бесценное значение для археологов, ведь позволяют узнать об экономических, политических и культурных связях этого народа с соседями.

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Также у них случались остатки костей овец, лошадей и коров, что свидетельствует о типе ведения хозяйства и подтверждает переход от кочевого к полукочевому образу жизни.