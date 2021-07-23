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На Мамай-Горе в Запорожье раскопали редкое захоронение XV века

Укринформ

Похороненные здесь люди принадлежали к племенам мусульманской веры

На Запорожье на Мамай-Горе археологи раскопали редкое захоронение XV в. покойника с копытцем. Об этом говорится на Facebook странице экспедиции.
 
"На Мамай-Горе таких погребений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями - 24. В этом году в одном из погребений мы нашли покойника с копытцем лошадь, что является очень редким явлением среди захоронений этого типа", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в большинстве случаев захоронения этих кочевников не содержат никакого инвентаря, но иногда встречаются монеты и украшения, имеющие бесценное значение для археологов, ведь позволяют узнать об экономических, политических и культурных связях этого народа с соседями.
 
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Также у них случались остатки костей овец, лошадей и коров, что свидетельствует о типе ведения хозяйства и подтверждает переход от кочевого к полукочевому образу жизни.
 

Согласно сообщению, люди в захоронениях принадлежали к племенам мусульманской веры и потому хоронили своих покойников головой на запад и с поворотом тела на юг. Средняя продолжительность жизни этих людей была 30-40 лет, а также они часто умирали в довольно молодом возрасте.

Как известно, Мамай-Гора – это возвышенность на левом берегу Каховского водохранилища вблизи села Большая Знаменка, что входит в состав ландшафтного заказника Урочище Мамай-Гора.

На ее территории расположены погребальные комплексы, которые скрывают историю 8 тысячелетий — от неолита до позднего средневековья. На 28% исследованной территории обнаружено уже 689 древних захоронений разнообразных культур.

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Напомним, ранее вблизи поселка городского типа Воронеж Шосткинского района Сумщины археологи нашли древнерусское поселение XI-XII века. .

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