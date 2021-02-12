Во Львовской области с начала действия циклона выпал почти метр снега

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В других регионах также зафиксировали значительное количество осадков

С начала действия циклона, который зашел в Украину 10 февраля, во Львовской области выпало 90 см снега, в других регионах также наблюдается значительный снежный покров. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Снежный циклон, который вечером 10 февраля зашел в Западную Украину охватил большую территорию страны. Сложные погодные условия, которые наблюдаются на западе, центре и севере, характеризуются выпадением значительного снега, снежными сугробами, дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 06:00 пятницы, 12 февраля, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

Как отмечается, за этот период больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15-20см).

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 12 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 86 населенных пунктов.