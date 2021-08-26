Во Львовской области перезахоронят киборга, который погиб на Донбассе в 2015 году

Киборг Дмитрий Гудзик, погибший в 2015 году Facebook / 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ

Мужчину долгое время считали пропавшим без вести

В пятницу, 27 августа, во Львовской области перезахоронят останки погибшего в 2015 году военного Дмитрия Гудзика, который защищал Донецкий аэропорт. Об этом сообщает в Facebook 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

"К сожалению, 27.08.2021 года мы отметим навсегда на памятном знаке 80 отдельной десантно-штурмовой бригады еще одно имя защитника Украины солдата Гудзика Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прощание состоится в 09.00 27 августа 2021 года по адресу ул. Стрыйская, 88, где дислоцируется бригада.

По информации ZAXID.net с 2015 года бойца считали пропавшим без вести, однако недавно его тело идентифицировали.

Известно, что Дмитрий Гудзик родился 17 октября 1989 года в Белзе Львовской области. Погиб 19 января 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта.

После взрыва и образования завалов в новом терминале аэропорта судьба военного была неизвестной. Через месяц его тело вывезли из аэропорта и похоронили в Днепре на Краснопольском кладбище как неустановленного защитника Украины, поскольку его родные не опознали тело. У погибшего военного остались жена и дочь.

Напомним, 24 августа в День Независимости на востоке Украины в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований погиб Александр Аксенов, который был родом Борисполя.