На Львовщине оштрафовали маму школьника, который прогулял почти 700 уроков
Ей придется заплатить 1700 гривен
Червоноградский городской суд Львовщины признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местную жительницу, сын которой прогулял почти 700 уроков. Об этом сообщает Zaxid.net.
Как отмечается, школьник учится в Червоноградском УВК №10. В период с сентября 2020 года до конца февраля 2021 года парень без уважительных причин прогулял 691 урок.
При этом добавляется, что на мать ученика составили админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сумма взысканий составляет 1,7 тыс. грн. Кроме этого женщина заплатит еще и 454 грн судебного сбора.
Также стало известно, что мать не впервые привлекается к административной ответственности из-за своего сына. Ранее ее штрафовали за его кражи, ложный вызов "скорой" и опять же прогулы в школе.
Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине судить женщину за сообщение в Facebook. Она на своей странице распространяла ложную информацию о вакцине от коронавируса.