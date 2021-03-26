На Львовщине оштрафовали маму школьника, который прогулял почти 700 уроков

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Ей придется заплатить 1700 гривен

Червоноградский городской суд Львовщины признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей местную жительницу, сын которой прогулял почти 700 уроков. Об этом сообщает Zaxid.net.

Как отмечается, школьник учится в Червоноградском УВК №10. В период с сентября 2020 года до конца февраля 2021 года парень без уважительных причин прогулял 691 урок.

При этом добавляется, что на мать ученика составили админпротокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сумма взысканий составляет 1,7 тыс. грн. Кроме этого женщина заплатит еще и 454 грн судебного сбора.

Также стало известно, что мать не впервые привлекается к административной ответственности из-за своего сына. Ранее ее штрафовали за его кражи, ложный вызов "скорой" и опять же прогулы в школе.

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Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине судить женщину за сообщение в Facebook. Она на своей странице распространяла ложную информацию о вакцине от коронавируса.