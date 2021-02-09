На Львовщине нашли уникальный барельеф XIV века

Барельеф Фото Тарас Чухлиб

Его отыскал крестьянин в огороде

В одном из сел Львовской области нашли барельеф, который датируется XIV веком. Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк и культуролог Тарас Чухлиб.

"Только что на территории Львовской области Украинского государства крестьянин у себя на огороде выкопал вот такую ценную историческую достопримечательность - вероятно, это барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру III захватчику в 1347 году", - отметил он.

При этом Чухлиб посоветовал мужчине отдать экспонат во Львовский Исторический музей или во Львовское отделение института казачества.

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