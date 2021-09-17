На Луну отправят флаг Украины: Миссия состоится в 2022 году

Фото из открытых источников

Знамя распечатают на 3D-принтере из украинского титана

Флаг Украины доставят на Луну в рамках миссии британской компании Spacebit, которая запланирована на весну 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрому".

Компания "Меридиан" имени С. П. Королева, входящая в состав госконцерна, присоединилась к космической миссии на Луну, которую реализует Украина с британской компанией Spacebit. Старт запланирован на весну 2022 года.

В рамках этой миссии на Луну будет доставлено оборудование для исследования почвы, изучения отобранных образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле спутника Земли.

Кроме того, на Луну будет доставлен государственный флаг Украины. Его напечатают на 3D-принтере из украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

Доставить украинский флаг и оборудование планируется к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

Лунная миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на спутнике Земли.

Новости по теме: Над Киевом подняли самый большой Государственный флаг Украины

Ранее сообщалось, что в центре Мариуполя бойцы Закарпатского легиона установили рекорд Украины по самому большому количеству военнослужащих, которые развернули государственный флаг Украины.