На Луганщине в заброшенном здании обнаружили схрон с боеприпасами

В Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами

Схрон был выявлен в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.

На окраине одного из городов Луганской области в заброшенном здании обнаружили схрон с боеприпасами . Об этом сообщает прессслужба ООС .

Отмечается, что схрон был выявлен в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.

В ходе обыска правоохранители обнаружили около 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, 2 выстрела для подствольного гранатомета и 1 ручную гранату.

Средства поражения изъяты для их дальнейшей ликвидации.

Подчеркивается, что по данному факту Нацполицией внесены сведения в единый учет по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Нразаі продолжаются соответствующие уголовно-процессуальные меры.

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