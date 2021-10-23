На Луганщине в заброшенном здании обнаружили схрон с боеприпасами
Схрон был выявлен в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.
На окраине одного из городов Луганской области в заброшенном здании обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщает прессслужба ООС.
Отмечается, что схрон был выявлен в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.
В ходе обыска правоохранители обнаружили около 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, 2 выстрела для подствольного гранатомета и 1 ручную гранату.
Средства поражения изъяты для их дальнейшей ликвидации.
Подчеркивается, что по данному факту Нацполицией внесены сведения в единый учет по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Нразаі продолжаются соответствующие уголовно-процессуальные меры.
Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области обнаружили реальный схрон с боевыми средствами поражения. Оттуда изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонаторами. Из тайника изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонаторами.