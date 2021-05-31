На лето карантин в Украине могут ослабить, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Власти пытаются найти золотую середину между способностью медицинской системы и экономическими показателями

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам главы Минздрава, это связано с тем, что люди уже устали от пандемии COVID-19 и жизни в условиях карантина.

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"Уже есть карантинная усталость, Пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - отметил Ляшко.

В то же время министр отметил, что люди не перестают болеть, но уже нет таких масштабных вспышек, поэтому "мы говорим о золотой середине – способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами".

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Напомним, по состоянию на утро 31 мая в Украине подтвердили 2 202 494 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 1 703 человека.