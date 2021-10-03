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На Киевщине в результате ДТП автомобиль отбросило на автобусную остановку: Есть пострадавшие

Водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter

 
На Киевщине в Броварах полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня, 3 октября на остановке общественного транспорта, в результате которой пострадала 30-летняя женщина. Об этом сообщает областная полиция в своем Facebook.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter.

От удара автомобиль Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.

"В результате ДТП телесные повреждения получила 30-летняя женщина, которая находилась на остановке. Врачи ей оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, ранее во Львовской области недалеко от села Тарасовка на трассе Львов-Тернополь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате четверо пассажиров автобуса и водитель Volkswagen получили телесные повреждения.

 

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