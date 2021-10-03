На Киевщине в результате ДТП автомобиль отбросило на автобусную остановку: Есть пострадавшие
Водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter.
От удара автомобиль Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта.
"В результате ДТП телесные повреждения получила 30-летняя женщина, которая находилась на остановке. Врачи ей оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Броварского районного управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее во Львовской области недалеко от села Тарасовка на трассе Львов-Тернополь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. В результате четверо пассажиров автобуса и водитель Volkswagen получили телесные повреждения.