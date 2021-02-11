В Киевской области и на Закарпатье из-за непогоды действует ограничение на движение грузовиков

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На въездах в столицу работают пункты обогрева

Из-за ухудшения погодных условий в Киевской и Закарпатской областях действует ограничение на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Согласно сообщению, с 07:00 11 февраля продолжают действовать ограничения движения на въезд в г. Киева на автодорогах (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

Кроме этого, с 06:15 11 февраля введено ограничение движения тяжеловесного автотранспорта на автомобильной дороге (М-06 Киев-Чоп) в Закарпатской области.

Как отмечается, на въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС. Также для мониторинга обстановки на случай осложнения погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 10 человек личного состава.

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Напомним, из-за непогоды в Киеве до конца текущей недели не будут работать детские сады и школы.