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На Каннском кинофестивале покажут две ленты от Украины

Каннский кинофестиваль

В Каннах будут представлены "Ольга" Эли Граппа и " Бабий яр. Контекст" Сергея Лозницы

На 74-м Международном Каннском кинофестивале покажут две ленты от Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"С 6 по 17 июля 2021 года состоится 74-й Международный Каннский кинофестиваль, одно из главных событий мировой киноиндустрии. На фестивале покажут две ленты от Украины. В конкурсной программе "Неделя критики" будет представлен игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа – "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film. В программе специальных показов принимает участие документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film, на котором Украина в 15-й раз будет представлена национальным павильоном.

Национальный павильон под традиционным слоганом #UkraineIsYourDestination, призванный расширить международное сотрудничество в аудиовизуальной индустрии Украины, представив достижения в сфере кино за последнее время и потенциал кинопроизводства в целом. Важным акцентом в работе павильона будет презентация локаций для съемок в Украине.

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Напомним, фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича, который рассказывает о том, как Донбасс в 2025 году после победы Украины в вооруженном конфликте стал непригодной для жизни территорией, получил кинопремию "Золота Дзига" 2021 года.

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