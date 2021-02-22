В Ивано-Франковской области завтра введут еще ряд ограничений красной зоны

Карантин продлится еще несколько месяцев Фото из открытых источников

Соответствующие меры анонсировал премьер-министр

В Ивано-Франковской области рассматривают вариант усиления карантинных ограничений в условиях красной зоны. Об этом во время селекторного совещания сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

"Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС по принятию еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантинных ограничений", - отметил он.

По словам Шмыгаля, за минувшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 515 новых случаев заражения коронавирусом. В большинстве больниц заняты места, также больных принимает развернутый мобильный госпиталь.

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Напомним, что из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области с 22 февраля ввели красную зону карантинных ограничений. В области запрещена работа общепита (разрешается только навынос), кинотеатров, развлекательных комплексов, спортзалов. Также нельзя проводить массовые мероприятия, а школьники 5-11 классов учатся дистанционно.