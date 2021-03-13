На Илона Маска подали в суд из-за его "неосторожны[" твитов

Илон Маск Фото из открытых источников

По словам истца, они подвергают опасности компанию Tesla

Инвестор Tesla подал иск к главе компании Илона Маска из-за его "неосторожных" твитов, которые "подвергают компанию рискам". Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, заявитель также подал иск к совету директоров Tesla, обвинив ее членов в том, что они не могут контролировать поведение Маска в интернете.

В частности, одним из поводов для жалоб стало сообщение изобретателя от 1 мая 2020 года: "Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока". После этого заявления стоимость компании Tesla упала примерно на $15 миллиардов.

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Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал создание новой криптовалюты.