На Хмельнитчине археологи обнаружили ранее неизвестную оборонительную стену XIII века

Также во время раскопок были найдены развалы посуды, наконечники стрел, фрагменты кольчуги и огниво

По словам ученого, археологические исследования городища на Кармалюковой горе ранее проводили в 2019 году, в этом году их продолжили.

"Мы перерезали все три линии обороны, и там есть уникальные открытия, поскольку в основе главного вала, основной линии укрепления идет каменная стена. Для периода Руси это чрезвычайно редкая вещь.

Это была оборонительная стена, которая стояла в основе главного вала, к которой примыкали клети, и поверх нее уже был насыпан вал. Она датируется 30-40 годами XIII века", - отметил Старенький.

По его словам, городище на Кармалюковой горе многослойное. Первые укрепления там датируются трипольской культурой, затем их использовали скифы, а позже – в древнерусский период.

Исследователи предполагают, что нижней линией обороны была башня, а верхней – замкнутая линия феодала с каменным основанием.

Также во время раскопок были найдены развалы посуды, наконечники стрел, фрагменты кольчуги и огниво.

"К большому сожалению, городище сегодня является полигоном для исследований черных археологов. Оно чрезвычайно сильно выбито", - добавил ученый.

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Напомним, ранее в Луганской области археологи нашли жертвенник для проведения ритуалов и оружие. Находка была обнаружена во время раскопок скифского кургана, которому около 2,5 тысячи лет. В частности, нашли бронзовый наконечник стрелы и каменное блюдо - алтарь.