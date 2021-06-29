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На Хмельнитчине археологи обнаружили ранее неизвестную оборонительную стену XIII века

На Хмельнитчине археологи нашли оборонительную стену XIII века Фото из открытых источников

Также во время раскопок были найдены развалы посуды, наконечники стрел, фрагменты кольчуги и огниво

На Хмельнитчине на Кармалюковой горе, что находится в селе Приворотье Второе, археологи обнаружили ранее неизвестную оборонительную стену XIII века. Об этом сообщил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Игорь Старенький, передает корреспондент Укринформа
 
По словам ученого, археологические исследования городища на Кармалюковой горе ранее проводили в 2019 году, в этом году их продолжили.

"Мы перерезали все три линии обороны, и там есть уникальные открытия, поскольку в основе главного вала, основной линии укрепления идет каменная стена. Для периода Руси это чрезвычайно редкая вещь.

Это была оборонительная стена, которая стояла в основе главного вала, к которой примыкали клети, и поверх нее уже был насыпан вал. Она датируется 30-40 годами XIII века", - отметил Старенький.

По его словам, городище на Кармалюковой горе многослойное. Первые укрепления там датируются трипольской культурой, затем их использовали скифы, а позже – в древнерусский период.

Исследователи предполагают, что нижней линией обороны была башня, а верхней – замкнутая линия феодала с каменным основанием.

Также во время раскопок были найдены развалы посуды, наконечники стрел, фрагменты кольчуги и огниво.

"К большому сожалению, городище сегодня является полигоном для исследований черных археологов. Оно чрезвычайно сильно выбито", - добавил ученый.

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Напомним, ранее в Луганской области археологи нашли жертвенник для проведения ритуалов и оружие. Находка была обнаружена во время раскопок скифского кургана, которому около 2,5 тысячи лет. В частности, нашли бронзовый наконечник стрелы и каменное блюдо - алтарь.

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