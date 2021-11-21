В Херсонской области обнаружили штамм Delta+

Украинская правда

По предварительным расчетам его доля в заболеваемости среди жителей Херсонской области составляет 10-15%

На территории Херсонской области фиксируют снижение показателей заболеваемости COVID - 19, в то же время здесь обнаружили циркуляцию новой разновидности штамма "Дельта" - "Дельту+". Об этом в Facebook сообщает главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич.

"Продолжается снижение показателей заболеваемости, загрузки коек пациентами с COVID-19. Показатель заболеваемости составляет менее 450 на 100 тыс. население за последние 2 недели (снижение почти вдвое за последнюю неделю). Прогнозное количество инфицированных на следующую неделю в диапазоне - 100-200 человек в сутки (за 21 ноября - 55). В то же время обращаю внимание, что на территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) выявлена циркуляция разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта+", - написал Ромаскевич.

Как отметил главный государственный санитарный врач области, по предварительным расчетам его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%.

Он также отметил, что, учитывая, что все три предыдущие волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать рост второго пике новой волны с 10-15 декабря 2021 года. Однако Ромаскевич отметил, что продолжительность и высоту рост заболеваемости смогут вычислить дней за 7-8. По его мнению, количество тех, кто заболеет и будет госпитализирован, зависит от уровня вакцинации и соблюдение ограничительных мер.

Сейчас в области 74 774 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус. Из них 50 306 человек побороли недуг; 22 024 человека инфицированы COVID-19; 2 444 человека умерли.

Новости по теме: В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 635 случаев коронавируса

Ранее генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введение дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.