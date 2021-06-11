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На Харьковщине мощный ливень смыл асфальт и разрушил дорогу. Фото и видео

Фото из открытых источников

Вследствие непогоды жители одного из переулков Изюма остались без дороги

В городе Изюме Харьковской области после мощного ливня смыло асфальт в Александровском переулке. Об этом сообщает telegram-канал "Харьков Сейчас " и местные СМИ.

Отмечается, что по улицам частного сектора течет мощный поток воды, смывающий все на своем пути.

Сейчас там невозможно пройти или проехать. В результате непогоды жители переулка остались без асфальта и дороги в целом.

Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео полностью разрушенного асфальта.

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Напомним, ранее мы писали, что Мариуполь залило дождями. В результате были затопленные дома, поваленные деревья и размытые улицы. Обильные осадки выше нормы нанесли ущерб и создали множество аварийных ситуаций.

Также, сильными дождями залило Днепр. Подтопленными оказались 90 домов, люди плавали на байдарках. В городе произошло поднятие уровня воды до 35 см.

Как сообщалось ранее, в течение недели в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погоды. Объявлен и уровень опасности, желтый. 

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