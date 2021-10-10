На границе с Беларусью пункт пропуска "Мохро" приостановит работу: Какая причина

Пункт пропуска временно не будет работать с 11 октября 09:30 в связи с проведением строительных работ

Как отмечается, в понедельник, 11 октября, с 09:30 в связи с проведением строительных работ.

Учитывая указанное пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны также временно не будут осуществляться.

В ведомстве также просят граждан учесть эту информацию и выбирать маршрут в Беларусь через ближайшие пункты пропуска: "Доманово", что в Волынской области, и "Выступовичи", что на Житомирской области.

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Ранее сообщалось, что Польша в ближайшее время начнет строительство автомобильного пункта пропуска Нижанковичи-Мальховичи. Этот пункт пропуска будет рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. Ожидается, что построят его за четыре года. С украинской стороны к новому пункту построят дорогу.