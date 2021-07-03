На границе с Беларусью нет никаких признаков перекрытия, – ГПСУ

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За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы. Об этом сообщают в ГНСУ.

"За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось".

"За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек. Эти показатели выше среднесуточных за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

В пропускных операция никаких признаков, которые бы свидетельствовали о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - отметили там.

Как сообщается, в пятницу вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

В ГПСУ отметили, что такое усиление – это привычная практика во время празднования различных выдающихся дат, а в субботу в Беларуси отмечают День Республики.

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Напомним, накануне появилась информация, что Александр Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.