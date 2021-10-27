На этой неделе в Украине температура воздуха прогреется до +18

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29-30 октября в Украине будет наблюдаться переменная облачность, без осадков

В Украине в ближайшие дни будет без осадков, при этом ожидается постепенное повышение температуры: 29-30 октября днем до +10...+15, в западных областях местами до +18. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, 28 октября, в Украине ожидается переменная облачность, будет без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+ 6 тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами -2...- 7 мороза; днем +9...+14, на Закарпатье и юге страны до 17°.

По данным синоптиков, 29-30 октября в Украине также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, 30 октября в западных областях юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 29 октября +4...+9 (в Карпатском регионе от -2 мороза до + 3 тепла), 30 октября 0...+5, на юге +3...+8; днем +10...+15, в западных областях местами до +18.

Известно, что 31 октября - 1 ноября в Украине будет без осадков, лишь днем 1 ноября в Карпатском регионе и в Одесской области местами небольшой дождь. Температура ночью от 4 тепла до 2 мороза (в Карпатах, 31 октября и на Луганщине местами -3...-6 мороза), на юге страны, 31 октября и на высокогорье Карпат +1...+7 тепла; днем +8...+14, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму местами +15...+17.

В столичном регионе 28 октября переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 3-5° тепла, днем +11...+13; по области ночью +1...+6, днем +9...+14.

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Как сообщалось ранее, в Украине на этой неделе будет преобладать прохладная и сухая погода. Ночные показатели температуры воздуха снизятся до 6 градусов мороза.