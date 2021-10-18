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Минздрав готовит полный список противопоказаний к COVID-вакцинации: Когда его обнародуют

etu.ru

В ведомстве отмечают, что он будет в формате рекомендаций

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе планирует обнародовать перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сейчас идет подготовка. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "Укринформ".

По его словам, сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение и также будет рекомендован формат справки для выдачи", - заявил Кузин.

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Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить денежную мотивацию для привлечения людей к вакцинации от коронавируса COVID-19. По словам Кузина, страны, которые вводили выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против COVID-19 или другие поощрения, делали это, когда невакцинированными оставались 20-30% населения.

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