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В эти выходные во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации

Фото из открытых источников

Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу

Во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные. Об этом сообщает "Varta1".

Отмечается, что решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.

Так, в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • Лицей Львовский, ул. Лисенецкая, 3
  • Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.

Кроме того, сейчас в городе работают центры вакцинации. Они располагаются:

С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:

  • Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б-для 2 дозы вакцинации Moderna
  • Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а - вакцинация Pfizer и AstraZeneca.

В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:

  • Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б
  • Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81
  • Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15
  • Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2.

В частности прививка вакциной Moderna исключительно для 2 дозы будет проводиться здесь:

  • Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а

Вакциной AstraZeneca и Coronavac:

  • гипермаркет "Эпицентр", ул. Городоцкая, 302
  • гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.

Вакциной Pfizer:

  • Рясное-Русское - пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж
  • Рудно - Народный Дом
  • Лисиничи - ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., офис Львовской общины
  • Дубляны - ул. Шевченко, 4, 2 эт., офис Львовской общины
  • Грибовичи - ул. Мира, 1, офис Львовской общины
  • Винники - ул. Галицкая, 20.

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Напомним, ранее мы писали, что во Львове на автовокзале открывают центр вакцинации от коронавируса, который заработает уже в эту пятницу, 10 сентября. Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer.

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