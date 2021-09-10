В эти выходные во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации
Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу
Во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные. Об этом сообщает "Varta1".
Отмечается, что решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.
Так, в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:
- Лицей Львовский, ул. Лисенецкая, 3
- Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.
Кроме того, сейчас в городе работают центры вакцинации. Они располагаются:
С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:
- Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б-для 2 дозы вакцинации Moderna
- Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а - вакцинация Pfizer и AstraZeneca.
В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:
- Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б
- Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81
- Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15
- Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2.
В частности прививка вакциной Moderna исключительно для 2 дозы будет проводиться здесь:
- Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а
Вакциной AstraZeneca и Coronavac:
- гипермаркет "Эпицентр", ул. Городоцкая, 302
- гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.
Вакциной Pfizer:
- Рясное-Русское - пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж
- Рудно - Народный Дом
- Лисиничи - ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., офис Львовской общины
- Дубляны - ул. Шевченко, 4, 2 эт., офис Львовской общины
- Грибовичи - ул. Мира, 1, офис Львовской общины
- Винники - ул. Галицкая, 20.
Напомним, ранее мы писали, что во Львове на автовокзале открывают центр вакцинации от коронавируса, который заработает уже в эту пятницу, 10 сентября. Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer.