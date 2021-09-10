В эти выходные во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации

Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу

Во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные. Об этом сообщает "Varta1" .

Отмечается, что решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.

Так, в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

Лицей Львовский, ул. Лисенецкая, 3

Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.

Кроме того, сейчас в городе работают центры вакцинации. Они располагаются:

С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:

Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б-для 2 дозы вакцинации Moderna

Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а - вакцинация Pfizer и AstraZeneca.

В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:

Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б

Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81

Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15

Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2.

В частности прививка вакциной Moderna исключительно для 2 дозы будет проводиться здесь:

Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а

Вакциной AstraZeneca и Coronavac:

гипермаркет "Эпицентр", ул. Городоцкая, 302

гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.

Вакциной Pfizer:

Рясное-Русское - пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж

Рудно - Народный Дом

Лисиничи - ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., офис Львовской общины

Дубляны - ул. Шевченко, 4, 2 эт., офис Львовской общины

Грибовичи - ул. Мира, 1, офис Львовской общины

Винники - ул. Галицкая, 20.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове на автовокзале открывают центр вакцинации от коронавируса, который заработает уже в эту пятницу, 10 сентября. Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer.