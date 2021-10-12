На дорогах Украины заработают еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД: Где именно

Они расположены в семи областях и четырех городах

С 13 октября в семи областях и четырех городах Украины заработают еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий в своем Facebook.

Он отметил, что с завтрашнего дня на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Камеры автофиксации буду расположены следующим образом: