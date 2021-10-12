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На дорогах Украины заработают еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД: Где именно

Они расположены в семи областях и четырех городах

С 13 октября в семи областях и четырех городах Украины заработают еще 23 камеры автофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий в своем Facebook.

Он отметил, что с завтрашнего дня на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Камеры автофиксации буду расположены следующим образом: 

город Кременчуг:

  • 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

город Черкассы:

  • просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

город Луцк:

  • ул. Вячеслава Чорновила, 17 направление прибора ул. Петра Маха;
  • ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого;
  • ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова;
  • ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.

город Львов:

  • вул. Стрийська, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II;
  • ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины;
  • ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область:

  • на 376 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область:

  • на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область:

  • на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск;
  • на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое;
  • на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь;
  • на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск;
  • на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область:

  • на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье;
  • на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;
  • на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область:

  • на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область:

  • на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия;
  • на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область:

  • на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена

Новости по теме: На дорогах Украины появились еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: Где именно

Напомним, ранее мы писали, что в семи городах Украины с 8 октября заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений Правил дорожного движения.

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