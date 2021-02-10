На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации: где и когда

Кроме стационарных камер в 2021 году начнут внедрять проект с авто-фантомами

С 1 июня в Украине заработают первые камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 112.ua

В 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков Twitter.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. + 210 млн.в бюджет", - написал он.

Аваков также выложил инфографику, которая уточняет, где именно будут устанавливаться эти камеры.

МВД Украины

МВД Украины

За информацией заместителя директора департамента МВД по СМИ Ярослав Тракало, за 8 месяцев деятельности системы автофиксации количество правонарушений в местах, где установлены 48 камер, уменьшилось втрое, а вынесенных за превышение скоростного режима постановлений – в шесть раз.

С более 210 миллионов гривен штрафов, 84% - оплачено по так называемому "льготному тарифу" в первые 10 дней, что свидетельствует о готовности участников дорожного движения брать ответственность за безопасность на дорогах.

Во время брифинга заместитель министра МВД Антон Геращенко также сообщил, что кроме стационарных камер в 2021 году начнут внедрять проект с авто-фантомами. По словам заместителя Авакова, четыре машины уже оборудуются радарами и будут запущены в режиме тестирования. После проверки за 2021-2023 год, планируется закупить до 100 таких машин.