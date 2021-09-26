На Донбассе задействованы все контрснайперские группы ВСУ, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный Report

Сейчас они находятся на переднем крае

Все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе. Они находятся на переднем крае. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью для "Радио Свобода".

"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", - отметил он.

По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных.

"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных и оптических комплексов контрснайперской борьбы, то речи такой не ведем. Но все, что можно применить все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые сейчас работают вместе с ними, все полностью", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня при этом два раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате провокационных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.