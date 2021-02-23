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На Донбассе в течение прошлого года девять детей получили ранения, - ООН

На Донбассе за 2020 год погибли восемь гражданских

 EPA

Всего ранены были 62 мирных жителя

На Донбассе в течение 2020 года в результате обстрелов погибли восемь гражданских. Кроме того, 62 человека получили ранения, из них девять – дети. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека. 

Отмечается, что среди погибших – пять женщин и трое мужчин. А среди раненых – 30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и трое мальчиков.

Из них 87 процентов (семь погибших и 54 раненых) были зафиксированы на территории, которая контролируется незаконными вооруженными формированиями. Кроме этого, 13 процентов (один погибший и восемь раненых) обнаружили на территории, которая контролируется Кабинетом министров Украины.

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В мониторинговой миссии уточнили, что речь идет о гибели или ранении в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также в результате ударов с беспилотников.

Напомним, несколько дней назад на Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.

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