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На Донбассе вблизи станции Авдеевка из-за обстрелов временно ограничено движение поездов

Фото из открытых источников

Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино

Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.  Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Отмечается, что из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

Отмечается, что поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска.

В частности пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

По данным прессслужбы, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.

Пострадавших среди железнодорожников нет.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на Львовщине. Вагоны грузового поезда "Клепаров-Батево", перевозившего щебень и железную руду, сошли с рельсов.

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