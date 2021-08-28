На Донбассе вблизи станции Авдеевка из-за обстрелов временно ограничено движение поездов
Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино
Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Отмечается, что из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.
Отмечается, что поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска.
В частности пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно доставлять автобусами.
Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.
По данным прессслужбы, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.
Пострадавших среди железнодорожников нет.
Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов на Львовщине. Вагоны грузового поезда "Клепаров-Батево", перевозившего щебень и железную руду, сошли с рельсов.