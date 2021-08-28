На Донбассе вблизи станции Авдеевка из-за обстрелов временно ограничено движение поездов

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Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино

Движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци". Отмечается, что из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.