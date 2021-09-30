В ОРДЛО возвращают комендантский час

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За его нарушение на один час и более грозит штраф

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет действовать комендантский час. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на данные, полученные на оккупированных территориях.

Как отмечается, с 1 октября возобновляется действие комендантского часа с 23:00 до 04:00. А за его нарушение на один час и более грозит штраф.

Известно, что до этого в отдельных районах Луганской области комендантский час был отменен с 1 августа. А в отдельных районах Донецкой области его действие приостанавливали на выходные.

Напомним, что по состоянию на 11:00 30 сентября на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб.

У Новотошковского НВФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, тогда как вблизи Каменки - вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Кроме этого, СММ ОБСЕ фиксировал наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последние 14 месяцев.

По словам посла Микко Киннунена, ситуация в области безопасности страны нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день.