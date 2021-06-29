На Черниговщине микроавтобус столкнулся с легковушкой, пострадали 9 человек

Фото Нацполиция

Среди пострадавших также оба водителя

На Черниговщине произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом и легковым автомобилем. В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажиры маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, авария возникла накануне около 16 часов на трассе "Киев – Чернигов" возле остановки в селе Лемеши.

Полиция установила, что 25-летний водитель легкового автомобиля двигался в направлении Чернигова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом под управлением 41-летнего жителя Борзны.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмировались девять человек, в том числе оба водителя.

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По факту аварии в настоящее время открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе и перевернувшейся автоцистерны.